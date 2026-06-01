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Нойер поднови тренировки и ще е готов за началото на Мондиала

  • 1 юни 2026 | 15:05
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Нойер поднови тренировки и ще е готов за началото на Мондиала

Вратарят на германския национален отбор Мануел Нойер поднови тренировки, което е ясен знак, че ветеранът ще бъде възстановен навреме за Световното първенство, което започва на 11 юни.

40-годишният стража на Байерн (Мюнхен) получи контузия в мускула на прасеца във финалния кръг на Бундеслигата на 16 май. Той пропусна финала за Купата на Германия седмица по-късно и проверката на Бундестима срещу Финландия в неделя. Очаква се Нойер да играе в последната контрола в събота срещу САЩ в Чикаго.

Световният шампион от 2014 г. има 124 мача и се оттегли от националния отбор след Евро 2024, преди да премисли и да се завърне в Бундестима. Ветеранът беше повикан от селекционера Юлиан Нагелсман и определен за първи избор на вратарския пост

Германия лети за САЩ във вторник. Първият им мач от Световното първенство е на 14 юни срещу Кюрасао, а другите им съперници от груповата фаза са Кот д'Ивоар и Еквадор, припомня БТА.

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