Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Драган Нешич в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Ветеранът Том Хийтън преподписа с Манчестър Юнайтед

Ветеранът Том Хийтън преподписа с Манчестър Юнайтед

  • 4 юни 2026 | 15:45
  • 227
  • 0
Ветеранът Том Хийтън преподписа с Манчестър Юнайтед

Том Хийтън удължи договора си с Манчестър Юнайтед за още един сезон. За 40-годишния вратар това ще е 21-ви сезон в професионалния футбол. Той започва в академията на "червените дяволи", а през 2021-ва се завърна в клуба. Въпреки че оттогава има едва три мача, от клуба отчитат неговата лидерска роля в съблекалнята и голямата помощ, която е оказал на Сене Ламенс в много добрия първи сезон на белгийския вратар на "Олд Тафорд".

"Огромна чест е да продължа да представлявам Манчестър Юнайтед. Можете да усетите решителността и амбицията на всички в клуба да продължат да се борят за успех. Наистина съм развълнуван да играя ролята си по отношение на това да вървим напред и да помагам на отбора да се бори за най-големите отличия", заяви Хийтън.

Футболният директор Джейсън Уилкокс добави: "Радваме се, че Том продължава за още една година. Всички са добре запознати с важността на неговото лидерство и професионализъм в екипа.

Том изигра ключова роля в подкрепата на Сене Ламенс през първия му сезон във Висшата лига. Неговата постоянна отдаденост и манталитет поставиха фантастичен стандарт за нашите вратари".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Барселона и Монако са близо до нова сделка

Барселона и Монако са близо до нова сделка

  • 4 юни 2026 | 11:15
  • 4661
  • 3
Тотнъм се пробва за набелязан от Ливърпул

Тотнъм се пробва за набелязан от Ливърпул

  • 4 юни 2026 | 11:08
  • 3149
  • 0
Манчестър Сити реагира остро след "новината" за Холанд

Манчестър Сити реагира остро след "новината" за Холанд

  • 4 юни 2026 | 10:25
  • 17848
  • 7
Съседи в Сао Пауло изрисуваха цяла улица с бразилски знамена

Съседи в Сао Пауло изрисуваха цяла улица с бразилски знамена

  • 4 юни 2026 | 10:18
  • 1742
  • 3
Моуриньо се разграничи от “видеото” за Реал Мадрид, оказа се от изкуствен интелект

Моуриньо се разграничи от “видеото” за Реал Мадрид, оказа се от изкуствен интелект

  • 4 юни 2026 | 09:57
  • 5957
  • 8
Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

  • 4 юни 2026 | 09:29
  • 11684
  • 27
Виж всички

Водещи Новини

Драган Нешич е гост в Block Out

Драган Нешич е гост в Block Out

  • 4 юни 2026 | 14:59
  • 1257
  • 0
ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

  • 4 юни 2026 | 11:32
  • 22396
  • 45
Върнаха лиценза на Берое - отборът ще участва във Втора лига

Върнаха лиценза на Берое - отборът ще участва във Втора лига

  • 4 юни 2026 | 13:24
  • 7996
  • 23
Официално: Левски с първи летен трансфер

Официално: Левски с първи летен трансфер

  • 4 юни 2026 | 11:42
  • 18861
  • 50
Ираола пристигна в Ливърпул

Ираола пристигна в Ливърпул

  • 4 юни 2026 | 14:50
  • 3122
  • 2
Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

  • 4 юни 2026 | 09:29
  • 11684
  • 27