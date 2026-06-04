Ветеранът Том Хийтън преподписа с Манчестър Юнайтед

Том Хийтън удължи договора си с Манчестър Юнайтед за още един сезон. За 40-годишния вратар това ще е 21-ви сезон в професионалния футбол. Той започва в академията на "червените дяволи", а през 2021-ва се завърна в клуба. Въпреки че оттогава има едва три мача, от клуба отчитат неговата лидерска роля в съблекалнята и голямата помощ, която е оказал на Сене Ламенс в много добрия първи сезон на белгийския вратар на "Олд Тафорд".

"Огромна чест е да продължа да представлявам Манчестър Юнайтед. Можете да усетите решителността и амбицията на всички в клуба да продължат да се борят за успех. Наистина съм развълнуван да играя ролята си по отношение на това да вървим напред и да помагам на отбора да се бори за най-големите отличия", заяви Хийтън.

Футболният директор Джейсън Уилкокс добави: "Радваме се, че Том продължава за още една година. Всички са добре запознати с важността на неговото лидерство и професионализъм в екипа.

Том изигра ключова роля в подкрепата на Сене Ламенс през първия му сезон във Висшата лига. Неговата постоянна отдаденост и манталитет поставиха фантастичен стандарт за нашите вратари".

✍️ @TomHeatonGK has signed a new one-year contract at United! — Manchester United (@ManUtd) June 4, 2026

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Снимки: Imago