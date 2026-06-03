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Манчестър Юнайтед и Аталанта си стиснаха ръцете за Едерсон

  • 3 юни 2026 | 01:31
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Манчестър Юнайтед и Аталанта си стиснаха ръцете за Едерсон

Манчестър Юнайтед е постигнал пълно споразумение с Аталанта за привличането на халфа Едерсон. Трансферната сума е 40,5 млн. евро, към които могат да бъдат добавени още 4,5 милиона под формата на бонуси.

Преминаването на бразилеца на „Олд Трафорд“ е въпрос на формалност. Въпреки че миналия месец той беше договорил личните си условия с Атлетико Мадрид, испанският клуб не успя да отговори на финансовите изисквания, поставени от Аталана.

След като Манчестър Юнайтед се съгласи с условията на играча и предложи по-висока трансферна сума, английският гранд остана единственият реален кандидат за подписа му. Преговорите по детайлите продължиха няколко седмици, но според "Атлетик", Фабрицио Романо и други водещи журналисти, двата клуба вече са си стиснали ръцете.

Договорът на Едерсон с Манчестър Юнайтед ще бъде до юни 2030 г., с опция за удължаване с още един сезон.

Този трансфер е поредният майсторски ход от страна на Аталанта, който закупи бразилеца от Салернитана през лятото на 2022 г. за 22,9 млн. евро.

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Снимки: Gettyimages

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