Манчестър Юнайтед и Аталанта си стиснаха ръцете за Едерсон

Манчестър Юнайтед е постигнал пълно споразумение с Аталанта за привличането на халфа Едерсон. Трансферната сума е 40,5 млн. евро, към които могат да бъдат добавени още 4,5 милиона под формата на бонуси.

Преминаването на бразилеца на „Олд Трафорд“ е въпрос на формалност. Въпреки че миналия месец той беше договорил личните си условия с Атлетико Мадрид, испанският клуб не успя да отговори на финансовите изисквания, поставени от Аталана.

След като Манчестър Юнайтед се съгласи с условията на играча и предложи по-висока трансферна сума, английският гранд остана единственият реален кандидат за подписа му. Преговорите по детайлите продължиха няколко седмици, но според "Атлетик", Фабрицио Романо и други водещи журналисти, двата клуба вече са си стиснали ръцете.

Manchester United have reached an agreement with Atalanta to sign midfielder Ederson, in an early statement of intent ahead of next season.



The 26-year-old Brazilian will move to Old Trafford for €40.5million fixed fee plus €4.5m in potential add-ons.



More from… pic.twitter.com/fHHJl2M3Yz — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 2, 2026

Договорът на Едерсон с Манчестър Юнайтед ще бъде до юни 2030 г., с опция за удължаване с още един сезон.

Този трансфер е поредният майсторски ход от страна на Аталанта, който закупи бразилеца от Салернитана през лятото на 2022 г. за 22,9 млн. евро.

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Снимки: Gettyimages