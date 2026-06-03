От Манчестър Юнайтед обявиха раздялата с Хойлунд

От Манчестър Юнайтед официално обявиха раздялата с Расмус Хойлунд, който се присъединява към Наполи с постоянен трансфер. Датският национал прекара последната кампания именно с екипа на “партенопеите”, с които записа 16 гола в 44 мача във всички турнири. Класирането на италианския тим в зона Шампионска лига пък активира задължителната клауза за откупуването му на стойност 44 милиона евро, след като от “Диего Армандо Марадона” бяха платили 6 милиона като наем за футболиста. В последната кампания той помогна на Наполи да спечели Суперкупата на Италия и да завърши втори в крайното класиране на Серия А. Расмус Хойлунд се присъедини към Манчестър Юнайтед през 2023 година и за двата си сезона успя да отбележи 26 гола в 95 мача. Той триумфира във ФА Къп през 2024 година, когато се появи като резерва на финала срещу Манчестър Сити.

Rasmus Hojlund has joined Napoli on a permanent transfer.



Everyone at the club would like to wish Rasmus all the very best for the future ✊ — Manchester United (@ManUtd) June 3, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages