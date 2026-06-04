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Глейзър отново обмислят да продадат своята част от Манчестър Юнайтед

  • 4 юни 2026 | 13:40
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Глейзър отново обмислят да продадат своята част от Манчестър Юнайтед

Някои от членовете на семейство Глейзър имат желание да продадат своите дялове от собствеността в Манчестър Юнайтед. Според информация на Bloomberg шестимата братя, които притежават 51% от клуба, обсъждат възможността за продажба, след като в продължение на 21 години държаха Юнайтед в свои ръце. "Сън" добавя, че във фамилията има различни фракции, които на този етап са разединени, като тези, които искат да продават, се опитват да убедят и останалите. За момента от "Олд Трафорд" отказват коментар, а медиите не са успели да се свържат директно с нито един от членовете на фамилията.

Според "Сън" конкретно Джоел Глейзър, който и в момента управлява клуба заедно с Аврам Глейзър и сър Джим Ратклиф, иска да запази собствеността. Американците продадоха именно на британския милиардер 27.7% клуба срещу 1,2 милиарда паунда. Това се случи през февруари 2024.

Преди три години Глайзър първоначално мислеха да продадат всичките си акции, като искаха 6 милиарда паунда за Манчестър Юнайтед. В крайна сметка обаче се стигна само до варианта с частичната продажба.

Последният финансов отчет разкри, че Манчестър Юнайтед дължи 1.3 милиарда паунда. Високата цена и този дълг обаче няма да откажат големите консорциуми от Близкия Изток и САЩ да се включат в евентуално наддаване.

Новите информации за продажба идват в момент, в който предстоят огромни финансови ангажименти около бъдещия нов стадион на "червените дяволи", който стана известен като "Уембли на Севера". По предварителни сметки за изграждането на 100-хилядното съоръжение ще са нужни поне 2 милиарда паунда

Феновете на "червените дяволи" пък със сигурност приемат с ентусиазъм всяка новина за евентуалното оттегляне на Глейзър, защото от години протестират срещу управлението на американците.

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