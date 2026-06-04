Глейзър отново обмислят да продадат своята част от Манчестър Юнайтед

Някои от членовете на семейство Глейзър имат желание да продадат своите дялове от собствеността в Манчестър Юнайтед. Според информация на Bloomberg шестимата братя, които притежават 51% от клуба, обсъждат възможността за продажба, след като в продължение на 21 години държаха Юнайтед в свои ръце. "Сън" добавя, че във фамилията има различни фракции, които на този етап са разединени, като тези, които искат да продават, се опитват да убедят и останалите. За момента от "Олд Трафорд" отказват коментар, а медиите не са успели да се свържат директно с нито един от членовете на фамилията.

Според "Сън" конкретно Джоел Глейзър, който и в момента управлява клуба заедно с Аврам Глейзър и сър Джим Ратклиф, иска да запази собствеността. Американците продадоха именно на британския милиардер 27.7% клуба срещу 1,2 милиарда паунда. Това се случи през февруари 2024.

Преди три години Глайзър първоначално мислеха да продадат всичките си акции, като искаха 6 милиарда паунда за Манчестър Юнайтед. В крайна сметка обаче се стигна само до варианта с частичната продажба.

Последният финансов отчет разкри, че Манчестър Юнайтед дължи 1.3 милиарда паунда. Високата цена и този дълг обаче няма да откажат големите консорциуми от Близкия Изток и САЩ да се включат в евентуално наддаване.

Новите информации за продажба идват в момент, в който предстоят огромни финансови ангажименти около бъдещия нов стадион на "червените дяволи", който стана известен като "Уембли на Севера". По предварителни сметки за изграждането на 100-хилядното съоръжение ще са нужни поне 2 милиарда паунда

Феновете на "червените дяволи" пък със сигурност приемат с ентусиазъм всяка новина за евентуалното оттегляне на Глейзър, защото от години протестират срещу управлението на американците.

🚨🚨| BREAKING: Some members of the Glazer family are considering 𝐒𝐄𝐋𝐋𝐈𝐍𝐆 their stake in Manchester United after more than 20 years.



Any sale is expected to attract interest from Middle Eastern investors and wealthy US buyers.



[@business] pic.twitter.com/5J9OF4CQ92 — CentreGoals. (@centregoals) June 4, 2026

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