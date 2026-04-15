Обявиха къде и с кой играе България преди гостуването в Молдова

  • 15 апр 2026 | 14:21
Националният отбор ще посрещне Черна гора в приятелска среща, която ще се проведе на 1 юни от 19:00 ч. на стадион "Христо Ботев" в Пловдив, обявиха от Българския футболен съюз. Това ще е първата от двете юнски контроли, които селекцията на Александър Димитров ще изиграе след края на настоящия сезон. Втората проверка ще бъде на 5 юни срещу Молдова на стадион "Зимбру" в Кишинев.

Александър Димитров: Няма да отговарям на критиките, моят отговор е само в работата

През есента "лъвовете" започват участието си в следващото издание на Лига на нациите, като нашите ще изиграят общо 4 двубоя в края на септември и началото на октомври. България е в група с отборите на Исландия, Люксембург и Естония, като кампанията стартира с домакинство на Люксембург на 26 септември.

