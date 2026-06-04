Рейналдо: Всички ми казаха, че Левски е най-добрият клуб

Новото попълнение на Левски Рейналдо говори след трансфера си. Бразилският атакуващ футболист заяви, че ще даде всичко за клуба и феновете.

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"С фубола започнах още от малък, още от детенце. Бях само на шест години, когато започнах да ритам на улицата с братовчедите ми и с брат ми. Така се запали любовта ми към футбола. Сила, качество, дрибъл и скорост. Чувствам се по-добре като ляво крило, но нямам предпочитание.



Обичам да вкарвам голове. Направих някои проучвания, обадих се на приятели, които вече са играли срещу Левски или в Левски. Всички ми казаха едно и също, че това е най-добрият клуб.



Мога да кажа на феновете да очакват упоритост и решителност на терена. Ще дам най-доброто, на което съм способен за тях", заяви новият футболист на Левски.



Снимка: levski.bg

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