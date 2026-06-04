Супер любопитни полуфинали при жените на "Ролан Гарос" днес

Тазгодишното издание на "Ролан Гарос" вече си осигури място в златните страници на тенис историята, поднасяйки най-непредсказуемата и драматична втора седмица от десетилетия насам. След като нито една от първите седем поставени в схемата не успя да достигне до финалната четворка, червените кортове в Париж се превърнаха в арена на абсолютния фурор. За първи път от 1977 г. насам на полуфиналите в Големия шлем няма нито една бивша шампионка от мейджър турнири, което гарантира, че в събота трофеят "Сюзан Ленглен" ще бъде вдигнат от напълно ново лице. Четири млади, гладни за успехи и изключително мотивирани тенисистки излизат днес на централния корт „Филип Шатрие“, за да изиграят мачовете на живота си и да определят финалистките в Париж.

Програмата се открива с титаничен сблъсък между две от най-впечатляващите състезателки на клей през този сезон – 23-годишната украинка Марта Костюк и 19-годишното дете-чудо Мира Андреева. За Костюк това е абсолютен дебют на полуфинал в турнир от Големия шлем, като тя се превърна в първата украинка в историята, стигала до тази фаза на "Ролан Гарос", след като на четвъртфиналите надделя над сънародничката си Елина Свитолина. Костюк се намира в невероятна серия от 16 поредни победи на червено през 2026 г., включително шокиращ триумф над четирикратната шампионка Ига Швьонтек по-рано в турнира.

От другата страна на мрежата застава Мира Андреева, за която това е втори полуфинал в Шлема и първи в Париж, достигнат след експресна победа над Сорана Кърстя, в която загуби само три гейма. Двете тенисистки се познават отлично, като Костюк води с 2-0 в преките мачове за 2026 г., включително победа на финала в Мадрид миналия месец, което прави днешния двубой перфектен шанс за реванш за младата Андреева.

Вторият полуфинал противопоставя двете най-големи изненади на турнира в Париж – 22-годишната Диана Шнайдер и 24-годишната полска квалификантка Мая Хвалинска. Шнайдер сътвори сензацията на годината на четвъртфиналите, където изоставаше със сет и два пробива, но демонстрира желязна психика и мощен форхенд, за да елиминира световната №1 и основна фаворитка за титлата Арина Сабаленка.

Нейната съперничка, Мая Чвалинска, изживява истинска приказка от реалния живот: пристигнала в Париж като №114 в света с цел просто да премине квалификациите, полякинята записа осем поредни победи, отстранявайки Анна Калинская по пътя си. Така Чвалинска стана едва втората квалификантка в историята на "Ролан Гарос", достигала до полуфинал, и то в едва третото си участие в основна схема на Големия шлем.

Единственият им мач до момента е спечелен от Шнайдер на по-ниско ниво в Истанбул, но дефанзивният стил и липсата на каквото и да е напрежение у Чвалинска могат да превърнат този мач в непредвидим трилър.

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