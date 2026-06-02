Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Марта Костюк за пръв път ще играе на полуфиналите на "Ролан Гарос"

Марта Костюк за пръв път ще играе на полуфиналите на "Ролан Гарос"

  • 2 юни 2026 | 16:22
  • 1256
  • 0
Марта Костюк за пръв път ще играе на полуфиналите на "Ролан Гарос"

Украинката Марта Костюк се класира за първи път за полуфиналите на "Ролан Гарос".

В четвъртфиналите тя надигра своята сънародничка Елина Свитолина с 6:3, 6:2, 6:2 и по този начин записа 17-ата си поредна победа. В полуфиналите в четвъртък 15-ата в световната ранглиста ще срещне рускинята Мира Андрева, с която игра на финала на турнира в Мадрид точно преди месец.

Мира Андреева сложи край на приказката на Сорана Кърстя в Париж
Мира Андреева сложи край на приказката на Сорана Кърстя в Париж

Срещу поставената под номер 7 в схемата Свитолина Костюк започна по отличен начин и поведе с 3:0 гейма. По-опитната от двете украинки обаче върна пробива и намали до 3:4, но веднага след това 23-годишната Костюк направи нов пробив, който ѝ осигури спечелването на първия сет.

Свитолина, за която това бе шести четвъртфинал на "Ролан Гарос", показа по-добра игра във втория сет. Този път тя поведе с 3:0 гейма и след още един пробив в края на сета го затвори с 6:2.

Решителният трети сет започна с пет пробива в първите пет гейма. След това Костюк задържа подаването си, за да дръпне с 4:2 гейма и с това сломи съпротивата на Свитолина.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Джон Макенроу вярва, че Новак ще спечели историческия 25-и шлем на "Уимбълдън"

Джон Макенроу вярва, че Новак ще спечели историческия 25-и шлем на "Уимбълдън"

  • 2 юни 2026 | 11:19
  • 6495
  • 3
Иван Иванов с рекордно дълъг престой на върха в световната ранглиста за юноши

Иван Иванов с рекордно дълъг престой на върха в световната ранглиста за юноши

  • 2 юни 2026 | 11:00
  • 3801
  • 0
Наоми Осака след отпадането в Париж: Осъзнах, че загубите нямат никакво значение

Наоми Осака след отпадането в Париж: Осъзнах, че загубите нямат никакво значение

  • 2 юни 2026 | 10:10
  • 1171
  • 2
Оже-Алиасим пише история на "Ролан Гарос": Чувствам се като у дома си

Оже-Алиасим пише история на "Ролан Гарос": Чувствам се като у дома си

  • 2 юни 2026 | 09:40
  • 1090
  • 0
Кафелников за Ходар: Той е като младия Карлос Алкарас преди пет години

Кафелников за Ходар: Той е като младия Карлос Алкарас преди пет години

  • 2 юни 2026 | 09:12
  • 1622
  • 0
Елизара Янева отпадна на турнир от сериите WTA 125 в Италия

Елизара Янева отпадна на турнир от сериите WTA 125 в Италия

  • 2 юни 2026 | 09:02
  • 533
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

  • 2 юни 2026 | 16:12
  • 12519
  • 44
Сампдория гледа към Веласкес

Сампдория гледа към Веласкес

  • 2 юни 2026 | 16:32
  • 6611
  • 5
Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

  • 2 юни 2026 | 15:42
  • 5341
  • 2
11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

  • 2 юни 2026 | 12:15
  • 30994
  • 46
Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

  • 2 юни 2026 | 13:12
  • 15407
  • 21
Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

  • 2 юни 2026 | 12:44
  • 12973
  • 27