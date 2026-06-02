Марта Костюк за пръв път ще играе на полуфиналите на "Ролан Гарос"

Украинката Марта Костюк се класира за първи път за полуфиналите на "Ролан Гарос".

Elina Svitolina and Marta Kostyuk before their Roland Garros quarterfinal match.



Friends, rivals, & leaders.



💙💛 pic.twitter.com/SeZOCRXdu7 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 2, 2026

В четвъртфиналите тя надигра своята сънародничка Елина Свитолина с 6:3, 6:2, 6:2 и по този начин записа 17-ата си поредна победа. В полуфиналите в четвъртък 15-ата в световната ранглиста ще срещне рускинята Мира Андрева, с която игра на финала на турнира в Мадрид точно преди месец.

Some magic from Marta on her way to claiming the first set over Svitolina ✨#RolandGarros pic.twitter.com/pToTDgQkz0 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2026

Мира Андреева сложи край на приказката на Сорана Кърстя в Париж

Срещу поставената под номер 7 в схемата Свитолина Костюк започна по отличен начин и поведе с 3:0 гейма. По-опитната от двете украинки обаче върна пробива и намали до 3:4, но веднага след това 23-годишната Костюк направи нов пробив, който ѝ осигури спечелването на първия сет.

Свитолина, за която това бе шести четвъртфинал на "Ролан Гарос", показа по-добра игра във втория сет. Този път тя поведе с 3:0 гейма и след още един пробив в края на сета го затвори с 6:2.

Marta Kostyuk in tears after beating Elina Svitolina to reach her first Grand Slam semifinal at Roland Garros.



Beautiful moment. 🥹

pic.twitter.com/A3LZ3fwM9i — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 2, 2026

Решителният трети сет започна с пет пробива в първите пет гейма. След това Костюк задържа подаването си, за да дръпне с 4:2 гейма и с това сломи съпротивата на Свитолина.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google