Мира Андреева сложи край на приказката на Сорана Кърстя в Париж

Руската тийнейджърка Мира Андреева стана първата полуфиналистка на турнира от Големия шлем "Ролан Гарос", след като се наложи без проблем над румънката Сорана Кърстя с 6:0, 6:3 за по-малко от час на корта.

Андреева респектира румънката, като я проби още в първия гейм, а след това още два пъти взе подаването на съперничката си за безапелационното 6:0.

Вторият сет бе по-равностоен до 2:2, като след това последваха три поредни пробива, от които победител отново излезе Андреева, която поведе с 4:3. Последните два гейма отново бяха за рускинята, която стигна до мачбол на сервис на Кърстя и реализира още първата си възможност да затвори мача.

Mirra Andreeva dominated Sorana Cirstea in straight sets to book her place in the semifinals. Highlights ⤵#RolandGarros pic.twitter.com/cT8kuxOXIR — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2026

На полуфиналите Мира Андреева ще срещне победителката от сблъсъка между украинките Елина Свитолина и Марта Костюк.

Мира Андреева записа три аса в мача срещу нито един за румънката, както и направи 18 печеливши удара срещу 4 за Кърстя.

Това бе и последното участие на 36-годишната Сорана Кърстя на "Ролан Гарос", като румънката обяви преди старта на сезона, че това ще бъде последната ѝ година в професионалния тенис. Тя изравни най-доброто си постижение на Откритото първенство на Франция, като се класира за първи път на тази фаза на турнира от 2009 година насам.

