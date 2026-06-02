Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Мира Андреева сложи край на приказката на Сорана Кърстя в Париж

Мира Андреева сложи край на приказката на Сорана Кърстя в Париж

  • 2 юни 2026 | 13:53
  • 262
  • 0
Мира Андреева сложи край на приказката на Сорана Кърстя в Париж

Руската тийнейджърка Мира Андреева стана първата полуфиналистка на турнира от Големия шлем "Ролан Гарос", след като се наложи без проблем над румънката Сорана Кърстя с 6:0, 6:3 за по-малко от час на корта.

Андреева респектира румънката, като я проби още в първия гейм, а след това още два пъти взе подаването на съперничката си за безапелационното 6:0.

Вторият сет бе по-равностоен до 2:2, като след това последваха три поредни пробива, от които победител отново излезе Андреева, която поведе с 4:3. Последните два гейма отново бяха за рускинята, която стигна до мачбол на сервис на Кърстя и реализира още първата си възможност да затвори мача.

На полуфиналите Мира Андреева ще срещне победителката от сблъсъка между украинките Елина Свитолина и Марта Костюк.

Мира Андреева записа три аса в мача срещу нито един за румънката, както и направи 18 печеливши удара срещу 4 за Кърстя.

Това бе и последното участие на 36-годишната Сорана Кърстя на "Ролан Гарос", като румънката обяви преди старта на сезона, че това ще бъде последната ѝ година в професионалния тенис. Тя изравни най-доброто си постижение на Откритото първенство на Франция, като се класира за първи път на тази фаза на турнира от 2009 година насам.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Джон Макенроу вярва, че Новак ще спечели историческия 25-и шлем на "Уимбълдън"

Джон Макенроу вярва, че Новак ще спечели историческия 25-и шлем на "Уимбълдън"

  • 2 юни 2026 | 11:19
  • 3391
  • 2
Иван Иванов с рекордно дълъг престой на върха в световната ранглиста за юноши

Иван Иванов с рекордно дълъг престой на върха в световната ранглиста за юноши

  • 2 юни 2026 | 11:00
  • 2633
  • 0
Наоми Осака след отпадането в Париж: Осъзнах, че загубите нямат никакво значение

Наоми Осака след отпадането в Париж: Осъзнах, че загубите нямат никакво значение

  • 2 юни 2026 | 10:10
  • 949
  • 1
Оже-Алиасим пише история на "Ролан Гарос": Чувствам се като у дома си

Оже-Алиасим пише история на "Ролан Гарос": Чувствам се като у дома си

  • 2 юни 2026 | 09:40
  • 953
  • 0
Кафелников за Ходар: Той е като младия Карлос Алкарас преди пет години

Кафелников за Ходар: Той е като младия Карлос Алкарас преди пет години

  • 2 юни 2026 | 09:12
  • 1475
  • 0
Елизара Янева отпадна на турнир от сериите WTA 125 в Италия

Елизара Янева отпадна на турнир от сериите WTA 125 в Италия

  • 2 юни 2026 | 09:02
  • 484
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

  • 2 юни 2026 | 12:15
  • 18482
  • 26
Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

  • 2 юни 2026 | 13:12
  • 5674
  • 7
Славия с два светкавични трансфера, привлече нападател на ЦСКА

Славия с два светкавични трансфера, привлече нападател на ЦСКА

  • 2 юни 2026 | 13:10
  • 11572
  • 3
Палач на Левски предложи огромна сума за звездата на Лудогорец

Палач на Левски предложи огромна сума за звездата на Лудогорец

  • 2 юни 2026 | 11:09
  • 22456
  • 40
Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

  • 2 юни 2026 | 12:44
  • 6150
  • 16
Стана ясна първата полуфиналистка на "Ролан Гарос", следете резултатите със Sportal.bg

Стана ясна първата полуфиналистка на "Ролан Гарос", следете резултатите със Sportal.bg

  • 2 юни 2026 | 13:35
  • 11928
  • 3