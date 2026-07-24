Яник Синер би искал да бъде запомнен и заради личните си качества, не само заради резултатите на корта

Шампионът от Откритото първенство по тенис на Великобритания през 2026 година Яник Синер би искал да бъде запомнен и заради личните си качества, не само заради резултатите на корта.

"Смятам се за голям късметлия с родителите си. Те винаги са били подкрепящи и услужливи, никога не са ме притискали. Важно е да се даде свободата на децата да избират спорта, който наистина им харесва. Преди всичко, те трябва да се наслаждават и да обичат спорта, който играят, без да чувстват какъвто и да е натиск. Какво бих искал най-много хората да запомнят за мен след десетилетие ли? Аз съм само на 24 години, така че това е труден въпрос. Освен резултатите, които съм постигнал на корта, бих искал хората да ме запомнят и заради личните ми качества и ценностите, които родителите ми са ми предали. Може би някои ще ме запомнят и заради радостта, която са изпитвали, гледайки мачовете ми. Когато играя в Италия, публиката винаги ми дава голяма подкрепа и се надявам, че ще мога да донеса радост и позитивна енергия на хората по същия начин", коментира Синер, цитиран от италианските медии в петък.

Лидерът в световната ранглиста има общо пет титли от турнирите от Големия шлем.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago