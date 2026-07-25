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Синер и Джокович пропускат Мастърса в Монреал

  • 25 юли 2026 | 01:59
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Синер и Джокович пропускат Мастърса в Монреал

Световният номер едно Яник Синер се оттегли от участието си в турнира от сериите "Мастърс" 1000 в Монреал, който трябва да се проведе в периода 2-13 август. До същото решение е стигнал и четирикратният шампион Новак Джокович. Големият антагонист на Синер - Карлос Алкарас, обяви по-рано, че няма да участва, тъй като все още се възстановява от контузия.

Така с наближаването на турнира пътят изглежда, че се разчиства за Александър Зверев и представителя на домакините Феликс Оже-Алиасим.

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Световният номер едно, който спечели първите пет Мастърс 1000 турнира за този сезон (Индиън Уелс, Маями, Монте Карло, Мадрид и Рим), няма да се опита да постигне невероятен успех от девет от девет възможни титли в тази категория в рамките на една година. Той беше в серия от шест поредни трофея на това ниво, включително и Ролекс Париж Мастърс от миналата година. Джокович от своя страна не е играл в Канада от 2018 г., след като вдигна трофея четири пъти между 2007 и 2016 г.

Яник Синер би искал да бъде запомнен и заради личните си качества, не само заради резултатите на корта
Яник Синер би искал да бъде запомнен и заради личните си качества, не само заради резултатите на корта

В тяхно отсъствие Зверев ще бъде големият фаворит, след като вече е печелил в Монреал през 2017 г. и демонстрира голямо постоянство през този сезон, печелейки "Ролан Гарос" в края на пролетта. Оже-Алиасим ще бъде поставен под номер две и ще има златна възможност да блесне пред родна публика.

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