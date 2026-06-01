  • 1 юни 2026 | 21:52
Анна Калинская, Диана Шнайдер и Мая Чвалинска се класираха за четвъртфиналите на "Ролан Гарос"

Рускините Анна Калинская и Диана Шнайдер, както и представителката на Полша Мая Чвалинска се класираха за четвъртфиналите на Откритото първенство на Франция по тенис за жени. И за трите състезателки това ще бъде първо участие на четвъртфиналите на сингъл на турнира от Големия шлем в Париж.

22-ата в схемата Калинская за втори път ще играе на подобна фаза в надпреварите от Шлема след четвъртфинала на Откритото първенство на Австралия преди две години. Руската тенисистка надигра 28-ата поставена представителка на Австрия Анастасия Потапова с 6:4, 2:6, 7:6(7) в двубой, продължил два часа и 50 минути.

Анна Калинская навакса изоставане от 1:4 до 6:4 в първия сет, а във втората част Потапова не се разколеба и спечели с 6:2. В решителния трети сет Анастасия Потапова обърна от 1:4 до 5:4, но Калинская се наложи в последвалия тайбрек.

На четвъртфиналите Анна Калинския ще срещне 24-годишната Мая Чвалинска, която в четвъртия кръг отстрани представителката на домакините Диан Пари с 6:3, 6:2 за час и 35 минути игра.

Чвалинска, чието най-добро постижение на турнирите от Големия шлем до момента беше втори кръг на "Уимбълдън" през 2022-а, не допусна пробив срещу французойката и бе особено категорична във втория сет, който приключи със серия от пет поредни гейма.

25-ата поставена Диана Шнайдер достигна до четвъртфиналите на "Ролан Гарос" след успех над американката Мадисън Кийс с 6:3, 3:6, 6:0 за час и 46 минути игра.

22-годишната рускиня преодоля 19-ата в схемата Кийс, след като изигра отличен трети сет, който спечели с 6:0.

В спор за класиране на полуфиналите Шнайдер ще се изправи срещу победителката от двубоя между водачката в схемата Арина Сабаленка (Беларус) и 16-ата поставена Наоми Осака (Япония), който предстои тази вечер.

