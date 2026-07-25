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Първа титла в кариерата на Алис

  • 25 юли 2026 | 17:42
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Първа титла в кариерата на Алис

Французинът Контон Алис спечели титлата на турнира по тенис от сериите АТР 250 в Кицбюел (Австрия) на клей след успех във финала срещу шампиона от миналата година Александър Бублик (Казахстан) с 6:4, 7:6 (8) за малко повече от час и половина на корта.

Това е първа титла на сингъл в кариерата на Алис, който спечели и повече от 93 хиляди евро от наградния фонд на турнира. Успехът ще го изкачи до 51-во място в ранглистата на АТР, като започна седмицата на 83-а позиция, а рекордното му класиране е 46-о.

В първия гейм на първия сет Алис направи четири поредни аса, като един от тях бе на втори сервис. Французинът поведе с 5:4 и направи пробив в десетия гейм, за да избегне тайбрек. Той пропусна един геймбол, но реализира втория за 6:4.

Във втората част двамата бяха безупречни на сервис, което ги доведе до тайбрек. В него Бублик поведе с 6:5 и имаше възможност да изравни сетовете. Последните три точки обаче бяха за Кентен Алис, който затвори мача в два сета.

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