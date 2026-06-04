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Сара Ерани и Андреа Вавасори защитиха титлата си на смесени двойки на "Ролан Гарос"

  • 4 юни 2026 | 15:43
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Сара Ерани и Андреа Вавасори защитиха титлата си на смесени двойки на "Ролан Гарос"

Италианските тенисисти Сара Ерани и Андреа Вавасори защитиха титлата на смесени двойки на Откритото първенство на Франция "Ролан Гарос".

Поставените под номер 1 Ерани и Вавасори победиха на финала Габриела Дабровски (Канада) и Енър Кинг (САЩ) с 4:6, 6:3, 10-4 да 79 минути на Централния корт "Филип Шатрие".

Така те заслужиха четвърти трофей от Големия шлем като дует, като другите им два са от Откритото първенство на САЩ през 2024 и 2025 година.

За 39-годишната Ерани титлата е десета на двойки в турнирите от Шлема. При женските двойки тя е печелила два пъти Откритото първенство на Австралия (2013 и 2014) и "Ролан Гарос" (2012 и 2025), както и по веднъж "Уимбълдън" (2014) и Откритото първенство на САЩ (2012). Тя също така е и олимпийска шампионка при дамските дуети от Париж 2024.

31-годишният Вавасори пък няма други титли от Големия шлем при двойките.

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