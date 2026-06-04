Мира Андреева не пощади Костюк и е на финал в Париж

Рускинята Мира Андреева ще играе на първи финал в турнирите от "Големия шлем". 19-годишната рускиня надделя в полуфиналите на "Ролан Гарос" над украинката Марта Костюк с 6:1, 6:3. Двубоят не предложи очакваното зрелище, тъй като Андреева бе много по-добра от съперничката си в днешния ден и взе реванш за поражението от нея във финала на турнира в Мадрид по-рано през сезона.

Андреева спечели първите четири гейма в мача и пропусна още пет брейкбола в петия гейм, преди Костюк да успее да вземе първия си гейм. Последваха нови пет поредни гейма на сметката на Андреева, която приключи първия сет и поведе с 3:0 във втория сет.

Тогава обаче условията на корта се промениха, тъй като покривът над корт "Филип Шатрие" бе спуснат заради приближаващия се дъжд. Това се оказа от голяма помощ за Костюк, чиято игра преди това страдаше изключително много от постоянните пориви на вятъра. Украинката, която влезе в мача в серия от 17 поредни победи, успя да заличи пробива аванс на рускинята и да намали до 3:4 гейма.

Точно тогава обаче Андреева реализира нов пробив за 5:3 и за Костюк вече нямаше сили за ново завръщане в срещата.

Във финала Андреева ще играе с победителката от втория полуфинал, в който съпернички ще бъдат Диана Шнайдер от Русия и Мая Хвалинска от Полша.

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Снимки: Imago