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  3. Край на невероятната серия на Арина Сабаленка

Край на невероятната серия на Арина Сабаленка

  • 3 юни 2026 | 16:57
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Поставената под №25 Диана Шнайдер поднесе сензация на четвъртфиналите на „Ролан Гарос“ в сряда, след като навакса изоставане от сет и два пробива, за да победи Арина Сабаленка с 3-6, 7-5, 6-0 за 2 часа и 12 минути. Така тя сложи край на серията на поставената под №1 от шест поредни полуфинала в турнири от Големия шлем.

22-годишната Шнайдер участваше в първия си четвъртфинал на турнир от Големия шлем и за първи път в кариерата си се изправяше срещу действащата №1 в света. Докато силни пориви на вятъра преминаваха през корт „Филип Шатрие“, тя се справи великолепно с условията и с огромния залог на мача, за да достигне до дебютния си полуфинал в турнир от Големия шлем.

Продължава полската приказка на "Ролан Гарос"
Продължава полската приказка на "Ролан Гарос"

От изоставане с 3-6, 1-4 Шнайдер започна да реди печеливш удар след печеливш удар със своя ляв форхенд и спечели 12 от следващите 13 гейма, включително последните 10 поред от 3-5 във втория сет. За разлика от нея, Сабаленка изгуби контрол върху играта си и натрупа 57 непредизвикани грешки, 17 от които дойдоха само в решаващия сет. Това беше първият случай, в който тя губи сет с 0-6 след третия сет в мача си от втория кръг в Дубай през 2024 г. срещу Дона Векич.

Шнайдер, която има пет титли в WTA тура, записа едва втората си победа срещу тенисистка от Топ 10 в 16 мача и първата след успеха си над Коко Гоф в третия кръг в Торонто през 2024 г.

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