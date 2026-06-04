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Чвалинска продължава да мечтае - №114 в света се класира за финала на "Ролан Гарос"

  • 4 юни 2026 | 20:29
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Чвалинска продължава да мечтае - №114 в света се класира за финала на "Ролан Гарос"

Заемащата 114-та позиция в световната ранглиста при дамите преди началото на „Ролан Гарос“ Мая Чвалинска от Полша се класира за финала в Париж, след като се наложи със 7:6 (4), 6:4 срещу рускинята Диана Шнайдер във втория полуфинален сблъсък.

Така квалификантката, която играе в основна схема на турнир от Големия шлем, ще се изправи срещу друга рускиня – Мира Андреева в спора на трофея в събота. По-рано през деня Андреева се справи с представителката на Украйна Марта Костюк и също достигна до своя първи финал на турнир от Шлема.

Мира Андреева не пощади Костюк и е на финал в Париж
Мира Андреева не пощади Костюк и е на финал в Париж

Чвалинска направи много ключов пробив при 4:4 във втория сет, което ѝ даде шанса да сервира за мача и тя не сбърка, приключвайки срещата със серия от три спечелени гейма. Тази поредица дойде веднага след едно кратко прекъсване заради дъжд, който принуди организаторите да затворят покрива на корт „Филип Шатрие“.

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Снимки: Gettyimages

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