Нужни са промени, щом и Синер, и Джокович се отказват от Канада

Директорът на Мастърса в Канада заяви, че са нужни промени в „натоварения календар“ на тенисистите, след като Яник Синер и Новак Джокович се отказаха от участие в турнира от сериите „Мастърс 1000“. Синер, който този месец победи Александър Зверев и спечели титлата на „Уимбълдън“, обяви, че се оттегля от ATP турнира в Монреал, който ще се проведе от 2 до 13 август, за да постави здравето си на първо място.

Карлос Алкарас също ще пропусне Откритото първенство на Канада, тъй като продължава възстановяването си от контузия в китката, която го държи извън кортовете от април.

„Разбира се, сме много разочаровани, че Яник и Новак няма да бъдат с нас в Монреал тази година, особено след като се отказаха и от турнира в Торонто през миналия сезон“, заяви директорът на турнира Валери Тетро. „Уважаваме решенията им и разбираме, че при толкова натоварена програма здравето на играчите трябва да остане приоритет. Въпреки това смятаме, че зачестилите отказвания в последния момент през последните години повдигат по-широк въпрос за нашия спорт. Турнирите „Мастърс 1000“ са сред водещите събития в тура и феновете с основание очакват да видят най-добрите тенисисти в света в действие. Вече водим разговори с ATP, за да гарантираме, че този въпрос ще бъде разгледан сериозно.“

Откритото първенство на Канада се провежда преди турнира в Синсинати, който също е от категория „Мастърс“, и преди началото на US Open — последния турнир от Големия шлем за годината, който започва на 30 август. Седем от деветте съществуващи турнира „Мастърс“ — най-високата категория в мъжкия тенис след Големия шлем — вече се провеждат в рамките на 12 дни. Притесненията относно сгъстения тенис календар, който за водещите играчи обхваща 11 месеца в годината, редовно биват изразявани.

През септември 2024 г. Алкарас каза: „По някакъв начин ще ни убият.“

„Твърдо вярваме, че в близко бъдеще са нужни корекции, които да защитят по-добре статута и значението на турнирите ни от сериите „Мастърс 1000“, като същевременно се съобразят с реалностите, пред които са изправени играчите“, добави Тетро.

По-рано тази година световната №1 при жените Арина Сабаленка и Ига Швьонтек се отказаха от турнира в Дубай от сериите WTA 1000 два дни преди началото му.

Директорът на турнира Салах Талак заяви, че тенисистите, които се отказват в последния момент, трябва да бъдат наказвани с отнемане на точки. Сабаленка пък определи критиките към нея като „абсурдни“ и заяви, че може повече да не участва в турнира.

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Снимки: Imago