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  3. „Лигата на талантите“ с обзор на последния кръг при 18-годишните – Септември спечели първенството след разгромна победа

„Лигата на талантите“ с обзор на последния кръг при 18-годишните – Септември спечели първенството след разгромна победа

  • 4 юни 2026 | 08:44
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През изминалата седмица се изигра 29-ия последен кръг за сезона в Елитната група до 18 години.

Септември спечели първенството след като в последния кръг разгроми Локомотив (София). Локомотив (Пловдив) и Национал записаха победи, като гости, а Ботев (Пловдив) не остави никакви шансове на Хебър и спечели с убедителен резултат.

Във втората половина също беше драматично до последно. Берое победи Монтана в директен сблъсък и така тима от северозапада изпадна. Нефтохимик и Арда записаха домакински успехи, а Янтра също спечели важен двубой с което си гарантира оставането.

Екипът на „Лигата на талантите“ направи анализ на всичко най-интересно от кръга в Елитните групи

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