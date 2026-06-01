Треньорът на Септември (Сф) е най-добрият в Елитната група до 18 години

Наставникът на Септември (София) Виктор Димитров отвя конкуренцията и заслужено грабна наградата за треньор №1 в Елитната група до 18 години. Призът му беше връчен по време на специалната церемония за най-добрите ни таланти, организирана от Sportal.bg и БФС.

Той изведе своя отбор до титлата при 18-годишните, което означава, че именно столичани ще представят България в предстоящото издание на Младежката Шампионска лига. Септември завърши с две точки повече от основния си преследвач Локомотив (Пловдив), като борбата за първото място беше до самия край на първенството.

"Благодаря на всички колеги, кото са гласували за мен. Основната заслуга е на футболистите и на целия треньорски щаб. Не на последно място искам да благодаря на един човек, който постави основата на този отбор - Петър Василев. Пожелавам успех на всички", заяви Димитров.

