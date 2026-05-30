Септември е шампион при 18-годишните след здрав бой над Локо (София)

Септември (София) победи със 7:0 като гост Локомотив (София) в двубой от последния кръг на Елитната група до 18 години. Отборът от Драгалевци се нуждаеше само от точка, за да подпечата спечелването на титлата, но в крайна сметка стигна до абсолютно категоричен успех, който сложи край на успешния им сезон.

Димитър Челебиев даде ранен аванс на своя отбор с две попадения (2’ и 15’). След това последва рецитал на Васил Василев, който наниза цели четири попадения до края на двубоя и се превърна в големия герой за шампионите. Челебиев също добави един гол.

Така Септември събира в актива си 54 точки и остава на върха в класирането. Вторият Локомотив (Пловдив) също спечели своя мач, но остава с 52 пункта, спечелвайки сребърните медали. По този начин именно Септември ще е отборът, който ще представи България в Младежката Шампионска лига.

