  Sportal.bg
  2. Септември (София) U18
  Септември е шампион при 18-годишните след здрав бой над Локо (София)

Септември е шампион при 18-годишните след здрав бой над Локо (София)

  • 30 май 2026 | 15:32
  • 686
  • 0

Септември (София) победи със 7:0 като гост Локомотив (София) в двубой от последния кръг на Елитната група до 18 години. Отборът от Драгалевци се нуждаеше само от точка, за да подпечата спечелването на титлата, но в крайна сметка стигна до абсолютно категоричен успех, който сложи край на успешния им сезон.

Димитър Челебиев даде ранен аванс на своя отбор с две попадения (2’ и 15’). След това последва рецитал на Васил Василев, който наниза цели четири попадения до края на двубоя и се превърна в големия герой за шампионите. Челебиев също добави един гол.

Така Септември събира в актива си 54 точки и остава на върха в класирането. Вторият Локомотив (Пловдив) също спечели своя мач, но остава с 52 пункта, спечелвайки сребърните медали. По този начин именно Септември ще е отборът, който ще представи България в Младежката Шампионска лига.

