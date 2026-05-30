Локомотив (Пловдив) надви ЦСКА, но се размина с титлата в Елитната група до 18 години

Локомотив (Пловдив) победи с 3:1 като гост ЦСКА в двубой от последния кръг на Елитната група до 18 години. “Смърфовете” бяха до последно в борбата за титлата, като се нуждаеха от задължителен успех днес и от загуба на Септември в другия мач. В крайна сметка обаче септемврийци победиха Локо (София) и грабнаха шампионската титла, оставяйки Локо (Пловдив) на второто място.

Иначе в днешния мач “смърфовете” поведоха в 26-ата минута чрез Димитър Мрънков, но Марин Раленеков изравни за “червените”. През второто полувреме обаче Локомотив стигна до нови два гола чрез Николай Димитров и Енес Мишев.

Така пловдивчани събират в актива си 52 точки и остава на второто място в класирането. Септември е с 54 и е първи.

