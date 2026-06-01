Идеалният отбор на Елитната група до 18 години

По време на специалната церемония за най-добрите футболисти в юношеските групи в хотел "Хаят", организирана от Sportal.bg и БФС, бяха отличени най-добрите 11 от Елитната група до 18 години. Логично най-много представители (3) имат двата тима, които до последно се бориха за шампионската титла - Септември (София) и Локомотив (Пловдив).

В идеалния отбор попаднаха още двама играчи от ЦСКА и по един от Ботев (Пловдив), Славия и Национал.

Идеален отбор на Елитната група до 18 години: Петър Кръстев (Локомотив Пловдив), Мартин Портарски (Национал), Радослав Палазов (Локомотив Пловдив), Никола Теов (ЦСКА), Борислав Стоичков (Септември София), Стефан Крумов (ЦСКА), Венислав Михайлов (Септември София), Никола Генчев (Септември София), Теодор Гергишанов (Локомотив Пловдив), Ивайло Димитров (Славия), Самуил Цонов (Ботев Пловдив).

