Играч на Септември (София) е №1 в Елитната група до 18 години

Фланговият футболист на Септември (София) Никола Генчев беше избран за играч №1 в Елитната група до 18 години. Крилото на "виненочервените" остави зад себе си Самуил Цонов от Ботев (Пловдив), както и своя съотборник Венислав Михайлов.

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Наградата му беше връчена по време на специалната церемония в хотел "Хаят", организирана от Sportal.bg и БФС. Генчев направи силен сезон, в който Септември грабна титлата при 18-годишните и си гарантира участие в Младежката Шампионска лига.

"Тази награда означава много за мен. Благодаря на моето семейство, защото без тяхната подкрепа никога нямаше да стигна дотук. Благодаря на моя клуб Септември за това, че правят всичко възможно да се развиваме по най-добрия начин. Само ние знам през какво минахме. Когато е най-важно, ние успяхме да го направим", каза победителят.

