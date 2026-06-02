Уест Хам сложи цена от 80 милиона паунда на Матеуш Фернандеш

Уест Хам ще поиска голяма трансферна сума за футболиста си Матеуш Фернандеш, пише вестник "Таймс" във вторник. Арсенал и Манчестър Юнайтед се интересуват от привличането на 21-годишния халф. Клубовете са информирани, че цената на полузащитника ще бъде около 80 милиона паунда.

За момента лондончани не са склонни да продават португалския национал, но може да бъдат принудени да го направят, за да избегнат нарушения на финансовите разпоредби след изпадането си от Висшата лига преди няколко седмици.

Фернандеш се присъедини към Уест Хам от Саутхамптън за 38 милиона паунда през 2025 година. Очаква се бившият му клуб да получи 15 процента от следващата продажба на играча.

Фернандеш изигра 36 мача в първенството на Англия през миналия сезон, отбелязвайки три гола.

