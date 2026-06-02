От Манчестър Юнайтед са набелязали ляв бек за над 50 милиона паунда

От Манчестър Юнайтед проявяват сериозен интерес към левия защитник на Нюкасъл, Люис Хол, твърди авторитетното издание “Атлетик”. Подобен трансфер няма да е никак лесен, тъй като от “Сейнт Джеймсис Парк” ще искат минимум 50 милиона паунда за своя футболист. На “Олд Трафорд” са поставили именно лявата зона на отбраната си като една от приоритетните зони, тъй като там се вижда сериозен дефицит на опции. През последната кампания там играеше приоритетно Люк Шоу, но 30-годишният бранител често страда от травми и се нуждае от стабилна конкуренция. При необходимост в тази зона бяха ползвани Диого Далот или Нусаир Мазрауи, чиято основна позиция е отдясно.

Трансфер на Манчестър Юнайтед е номер 1 за сезона в Премиър лийг

Именно поради тази причина “червените дяволи” са се заели със задачата да вземат играч отляво, като Люис Хол е сред най-предпочитаните варианти. “Свраките” привлякоха играча от Челси срещу 33 милиона евро през лятото на 2024 година, а в момента той е оценяван на около 35 млн. През последната кампания той изигра 47 мача, в които записа един гол и две асистенции. Той се представи много стабилно и до последно се смяташе, че има много големи шансове да се озове в групата на Томас Тухел за Световното първенство това лято.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages