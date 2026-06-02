Арсенал се разделя с осем играчи, за да реализира две големи цели

Ръководството на Арсенал е готово да продаде цели осем играчи от настоящия състав, за да може да балансира сметките си и да осъществи двете си големи трансферни цели. Според “Дейли Мирър” голямото желание на Микел Артета е клубът да привлече звездата на Астън Вила Морган Роджърс и нападателят на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес. И двата трансфера ще изискват доста средства, като освен това ще има и стабилна конкуренция. Интерес към английския национал има и Манчестър Юнайтед, а аржентинецът е голямата цел на Барселона.

Играчите, с които Арсенал ще се опита да се раздели, са Фабио Виейра, Рийс Нелсън, Кристиан Ньоргор, Бен Уайт и Итън Нуанери, който през последния сезон игра под наем в Марсилия. Габриел Жезус, Габриел Мартинели и Леандро Тросар имат договори само за още една година, така че това лято е последните шанс “топчиите” да приберат по-добри суми за тях. В този смисъл те също ще бъдат извадени на тезгяха.

“Мирър” добавя, че алтернативата на Хулиан Алварес е 19-годишният талант на Борнемут Ели Крупи.

🚨 Arsenal have drawn up a three-man striker shortlist as they look to strengthen their attack this summer.



🔸 Julián Álvarez — valued at over £120M.

🔸 Morgan Rogers — expected to cost more than £80M.

🔸 Eli Junior Kroupi — also valued in excess of £80M.



Any move could depend… — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 2, 2026

