Интер отправи първата си официална оферта за Къртис Джоунс

Ръководството на Интер е отправило официално предложение към Ливърпул за халфа Къртис Джоунс. Според Джанлука Ди Марцио офертата е на стойност 20 милиона евро, но то няма да бъде прието, защото мърсисайдци настояват за минимум 30 милиона плюс процент от бъдеща продажба на играча.

25-годишният Джоунс в един момент преговаряше с Ливърпул за нов договор, но разговорите бяха замразени на фона на информациите, че футболистът не се разбира с мениджъра Арне Слот и не иска да остава в отбора под негово ръководството. Настоящият му контракт изтича през следващото лято. Интер имаше интерес към него още през януарски трансферен прозорец.

През последния сезон той отбеляза три гола и направи три асистенции в 49 мача.

Твърди се, че Ливърпул скоро ще отправи официална оферта за халфа на Кристъл Палас Адам Уортън, като ще инвестира получената от Джоунс сума именно за тази цел.

Снимки: Imago

