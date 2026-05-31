Локомотив (Мездра) вдигна купата

Локомотив (Мездра) спечели първенството на Северозападната Трета лига – сезон 2025-2026 година. „Железничарите“ го постигнаха в оспорвана битка с Академик (Свищов), продължила до последния кръг на шампионата и бяха наградени със златни медали и купата от Зоналния съвет на БФС – Велико Търново.

Така за седми път в над 100-годишната история на клуба мездренските „железничари“ заслужиха правото да се състезават във второто ниво на българския футбол. Досега локомотивци са печелили промоция за „Б“ група през 1965 г. (треньор: Семко Горанов), през 1968 г. (треньори: есен - Никола Божилов, пролет - Петър Енчев), през 1979 г. (треньор: Семко Горанов), през 1993 г. (треньор: Семко Горанов), през 2005 г. (треньори: есен - Валери Цветанов, пролет - Емил Маринов) и през 2014 г. (треньори: есен - Николай Нинов, пролет - Иван Редовски).

Голмайстор на отбора през кампанията 2025/2026, както и през по-миналия сезон (2024/2025), е опитният нападател Сергей Георгиев с 16 точни попадения + 1 гол от дузпа в турнира за Купата на България.

Подгласници на Георгиев в листата на водещите реализаторите са неговите колеги в атаката Васил Калоянов с 11 гола + 1 от дузпа в турнира за Купата на България и Валдемар Асенов със 7 гола + 1 в турнира за Купата на Аматьорската футболна лига.

Следват: Кристиан Грозданов, Ивайло Тодоров, Николай Николов и Христо Иванов с по 3 гола, Иван Аспарухов и Пламен Петров с по 2 гола, Алекс Тодоров, Браиан Асенов, Ваньо Иванов, Ивайло Бояджиев, Ивайло Дудушки и Михаил Бешев с по 1 гол + 2 служебни победи с по 3:0.

Освен тях, с основен принос за постигнатия успех са също вратарите Ивайло Сайков (кап.) и Христо Георгиев, защитниците Васил Сапунджиев, Емил Мандев и Кристиян Бешев, халфовете и нападателите Гроздан Илиев, Денис Димитров, Иван Кирилов, Матеус Силва Колазос, Михаил Петров и Пламен Павлов (Цветомир Караиванов, Николай Николаев, Теодор Симеонов).

Старши треньор: Николай Нинов, играещ помощник-треньор - Сергей Георгиев, треньор на вратарите - Венцислав Иванов, масажист - Иван Ванцов, администратор - Андриян Димитров, председател на Управителния съвет - Цанко Цанев.

С отбелязаните 62 гола мездренските локомотивци са с най-резултатното нападение в групата, а с допуснатите едва 20 гола отбраната им е втора по стабилност, непосредствено след тази на ОФК Академик (Свищов).

