  • 29 май 2026 | 14:20
  • 2817
  • 8
Бившият изпълнителен директор на ЦСКА 1948: Избрах да отстоявам правдата, когато другите се навеждат пред подмяната

Досегашният изпълнителен директор на ЦСКА 1948 Стефан Сотиров, който днес напусна своя пост в клуба, публикува в социалните мрежи своя прочит на нещата.

“Посветих последните десет години от живота си на каузата да запазя капката истина в океана от лъжи. Последен отчаян щурм в една отдавна обречена война, през тръните и калта на омерзението, сред останките от старата детска любов. Защото избрах да отстоявам правдата, когато другите се навеждат пред подмяната. Защото тихият вътрешен глас се чува по-ясно от виковете на мнозинството. Защото трябва да се живее смело в този свят на страхливци.

Предавам щафетата, но не и убежденията и принципите си. Лично решение, обмислено и взето спокойно. Напускам след един успешен сезон, в който клубът постигна най-високото класиране в своята трудна и неравна, но достойна история. Вицешампион на България и участник в европейските клубни турнири. Малцина знаят колко труд, себераздаване и постоянство стоят зад тези резултати.

Благодаря от сърце за доверието, подкрепата и лоялността, които получавах през всички тези години! Надявам се да съм ги оправдал и да съм бил на висотата на очакванията към мен. Няма да забравя нито една протегната ръка, нито един искрен жест, нито едно добро отношение. За мен беше ЧЕСТ!", пише Сотиров на страницата си във "Фейсбук".

