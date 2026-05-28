Найденов за националите от ЦСКА 1948: Лошото е, че не мога да си ги подхвана с 5-разовите тренировки на Белмекен от утре

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов коментира типично в свой стил новината, че 10 футболисти на "червените" са получили повиквателни за националните си отбори. Босът на клуба изрази съжаление, че те няма да бъдат на разположение за "5-разовите тренировки".

ЦСКА 1948 се похвали с десетима национали

"10 национали: Русев, Шейтана, Боби Цонев, Марто Бойчев, Борко Димитров, Диало, Гашевич, Лаша, Хектор и Медина. Лошото е, че не мога да си ги подхвана с 5-разовите тренировки на Белмекен от утре…развалят ми се плановете. Лошо", написа Найденов във "Фейсбук".

