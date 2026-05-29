ЦСКА 1948 остана без изпълнителен директор

Ръководството на ЦСКА 1948 обяви, че изпълнителният директор на клуба Стефан Сотиров се оттегля от заеманите от него ръководни позиции в клубната структура.

"ФК ЦСКА 1948 изказва своята искрена благодарност към Стефан Сотиров, който по собствено желание се оттегля от заеманите от него ръководни позиции в клубната структура.



През юни 2017 г. Стефан Сотиров е избран единодушно от феновете за член на Управителния съвет на клуба, като впоследствие неколкократно е преизбиран.



От януари 2021 г. е ръководител на нашата Детско-юношеска школа, на която позиция остава до септември 2024 г., когато отново единодушно е избран за Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет, поемайки отговорността за цялостното управление на организацията.



Благодарим за всеотдайността, професионализма, подкрепата и приноса му към клуба през всички тези години!



Пожелаваме му много здраве, щастие и успехи във всички бъдещи начинания", написаха от клуба.

