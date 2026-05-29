  • 29 май 2026 | 12:44
  • 3127
  • 2
ЦСКА 1948 остана без изпълнителен директор

Ръководството на ЦСКА 1948 обяви, че изпълнителният директор на клуба Стефан Сотиров се оттегля от заеманите от него ръководни позиции в клубната структура.

"ФК ЦСКА 1948 изказва своята искрена благодарност към Стефан Сотиров, който по собствено желание се оттегля от заеманите от него ръководни позиции в клубната структура.

През юни 2017 г. Стефан Сотиров е избран единодушно от феновете за член на Управителния съвет на клуба, като впоследствие неколкократно е преизбиран.

От януари 2021 г. е ръководител на нашата Детско-юношеска школа, на която позиция остава до септември 2024 г., когато отново единодушно е избран за Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет, поемайки отговорността за цялостното управление на организацията.

Благодарим за всеотдайността, професионализма, подкрепата и приноса му към клуба през всички тези години!

Пожелаваме му много здраве, щастие и успехи във всички бъдещи начинания", написаха от клуба.

