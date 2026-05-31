Фратрия се раздели с двама от нападателите си

Завършилият на трето място във Втора лига отбор на Фратрия се раздели с двама от нападателите си – Ксавело Дривентак и Валентин Йосков, съобщиха от клуба. Дривентак, който играе като дясно крило, си тръгва след 28 мача, 8 гола и 1 асистенция. За неговото напускане информира официалната страница на клуба в "Инстаграм".

"Фратрия и Ксавело Дривентак се разделят по взаимно съгласие след края на сезона. Благодарим на Ксавело за професионализма, отдадеността и всеки миг с червено-бялата фланелка. Пожелаваме му здраве, успех и много бъдещи постижения както на терена, така и извън него", се казва в съобщението.

Ден по-рано стана ясно напускането и на Валентин Йосков. 28-годишният нападател има 30 мача, 5 гола и 3 голови подаванията за "братлетата", както е прякорът на тима от Варна, който завърши втората си година в професионалния футбол с рекордно класиране.

