Жена е новият изпълнителен директор на ЦСКА 1948

  • 29 май 2026 | 16:44
ЦСКА 1948 обяви, че Пепа Марникас е новият изпълнителен директор на клуба. Тя заменя на поста Стефан Сотиров, който се оттегли по собствено желание.

"Пепа Марникас е новият изпълнителен директор на ЦСКА! ФК ЦСКА 1948 официално представя Пепа Марникас като нов изпълнителен директор на клуба. Тя е дългогодишна част от семейството на ЦСКА и член на Управителния съвет на клуба, а през годините е доказала своя професионализъм, отдаденост и лоялност към каузата ЦСКА.

Пепа Марникас е адвокат и член на Софийска адвокатска колегия, магистър по право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, както и лектор в редица обучения и семинари в сферата на правото, защитата на личните данни и антикорупционните политики. Пожелаваме ѝ много успехи, здраве и още много поводи за гордост с ЦСКА!", написаха "червените" от Бистрица.

