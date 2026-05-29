Жена е новият изпълнителен директор на ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 обяви, че Пепа Марникас е новият изпълнителен директор на клуба. Тя заменя на поста Стефан Сотиров, който се оттегли по собствено желание.

Бившият изпълнителен директор на ЦСКА 1948: Избрах да отстоявам правдата, когато другите се навеждат пред подмяната

"Пепа Марникас е новият изпълнителен директор на ЦСКА! ФК ЦСКА 1948 официално представя Пепа Марникас като нов изпълнителен директор на клуба. Тя е дългогодишна част от семейството на ЦСКА и член на Управителния съвет на клуба, а през годините е доказала своя професионализъм, отдаденост и лоялност към каузата ЦСКА.



Пепа Марникас е адвокат и член на Софийска адвокатска колегия, магистър по право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, както и лектор в редица обучения и семинари в сферата на правото, защитата на личните данни и антикорупционните политики. Пожелаваме ѝ много успехи, здраве и още много поводи за гордост с ЦСКА!", написаха "червените" от Бистрица.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google