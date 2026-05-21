Стадион " Спартак" е подготвен за последните две изпитания

Тревното покритие на стадион "Спартак" е в много добре състояние преди последните два двубоя от шампионатите в efbet Лига и Втора лига. В петък "соколите" приемат Локомотив (София) в последния си и най-важен мач в битката за оставане в елита. Ден по-късно Фратрия, който играе домакинските си срещи на "Коритото", приема Пирин в заключителен сблъсък, който ще определи дали "братлетата" ще играят на бараж за участие в елитния ни ешелон.

Стадионът е подготвен за тези две последни изпитания в края на календарния сезон. За доброто състояние на тревното покритие голяма заслуга има техническият директор на Фратрия Цветан Иванов. Въпреки трудностите по-рано през сезона, трябва да се отбележи и всеотдайната работа на хората зад кадър на стадион "Спартак", водени от дългогодишния служител Иван Гунчев.



Пламен Трендафилов