Треньорът на Фратрия даде заявка: Надявам се през следващия сезон отново да играем с Дунав

Ренарс Роде говори след равенството 2:2 на неговата Фратрия в срещата от 31-вия кръг на българската Втора лига при гостуването на Дунав (Русе). Двубоят бе пряк спор за първото място, като “братлетата” поведоха на “Коритото” в добавеното време и вече се виждаха победители, с което щяха да притиснат съперника в битката за директната промоция за елита, но допуснаха изравняване броени секунди преди края, а това прати директно в efbet Лига “драконите”. Сега Фратрия ще трябва да се бори в оставащите си три мача, за да запази втората позиция и да играе бараж за участие в “групата на майсторите”.

“Мисля, че можехме да спечелим. Бяхме на две минути от това да вземем трите точки, въпрос на минути беше. Беше голяма емоция, след това ни отбелязаха попадение. Но трябва да кажа, че съм горд с отбора си и за начина, по който се бориха, за начина, по който вярваха, че можем да направим обрат наистина в този двубой. Мисля, че това беше един страхотен двубой за зрителите. Със сигурност сега съм леко тъжен от крайния резултат, но точно заради такива мачове ние обичаме футбола.

Ние излизаме просто във всеки двубой, гледаме стъпка по стъпка и се опитваме да направим най-доброто от себе си. Надяваме се, че отново ще играем с Дунав през следващия сезон”, каза Роде.