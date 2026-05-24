  • 24 май 2026 | 15:19
Босът на Фратрия: Рано или късно ще постигнем своето

Президентът на Фратрия Виктор Бакуревич коментира изминалия сезон за тима във Втора лига. Фратрия не успя да се пребори за бараж за елита, въпреки че стартира кампания по отличен начин и бе в борбата за промоция до последно.

"Не успяхме да влезем в Първа лига. Най-малко ми се иска сега да търся виновни. Най-много ми се иска да помислим за нашите грешки, да ги анализираме, да си направим изводите и да продължим напред.

Не ни достигна опит. Аз съм млад президент, имаме млад треньорски щаб и млада спортна дирекция. Вероятно трябваше сами да направим своите грешки, сами да настъпим своите гребла и след това да продължим напред.

Всичко, което можем да направим сега, е да продължим да работим ,да не спускаме ръце, да гледаме с оптимизъм към следващия сезон, да работим още по-здраво, още по-качествено, още по-настойчиво, да привличаме хора, които вярват — които вярват в отбора и във идеята.

И рано или късно ще постигнем своето! Виктор Бакуревич!".

