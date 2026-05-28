Фратрия се раздели с нападател

  28 май 2026 | 17:29
Фратрия обяви, че се разделя с Валентин Йосков. Нападателят беше един от основните футболисти на тима, като взе участие в 24 мача през този сезон във Втора лига, като в 20 от тях беше титуляр. Йосков успя да се разпише пет пъти през този сезон.

Ето какво пишат от Фратрия:

Днес казваме „благодаря“ на Валентин Йосков

Твоят път във Фратрия приключва, но името ти завинаги ще остане част от историята на клуба.

Благодарим ти за всеки гол, за всяка битка на терена, за характера, себераздаването и емоциите, които донесе на отбора и нашите фенове.

Ти винаги излизаше на терена със сърце, бореше се до последната минута и достойно защитаваше цветовете на Фратрия.

Такива футболисти не се забравят.

Пожелаваме ти успех във всяка следваща стъпка, много победи и още по-големи постижения занапред.

Благодарим ти за всичко, Валентин!

Сърце. Душа. Само Фратрия!

