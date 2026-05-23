Фратрия разби Пирин, но не успя да постигне голямата цел

Фратрия победи с 3:0 Пирин (Благоевград) в последния 34-ти кръг във Втора лига. Въпреки днешния успех “братлетата” не успяха да постигнат голямата си цел и да се доберат до второто място, тъй като в другия мач Янтра победи Беласица и лиши варненци от мечтата за елита.

И трите гола паднаха през първата част, като Мирослав Маринов откри в 4-ата минута, а малко по-късно отново той подаде на Илиян Капитанов, който реализира на празна врата за 2:0 (8’). В 42-ата минута Даниел Халачев сложи точка на спора.

Така Фратрия завършва сезона на третото място с 63 пункта, на една от втория Янтра. Пирин от своя страна е 11-ти с 38 точки и ще се опита да надгради през следващата година.