Иван Турицов с интересно постижение в ЦСКА

Иван Турицов напуска ЦСКА като футболиста с най-дълъг престой без прекъсване в клуба през този век. Той дебютира на 19 февруари 2019 година при домакинската победа с 2:1 над Ботев Враца, което значи, че се задържа общо 7 сезона и половина в Борисовата градина. За този период записа общо 222 мача във всички турнири, като отбеляза 7 гола и получи 5 жълти картона.

Турицов си намери отбор в Грузия

На второ място в класацията за престой без прекъсване е Густаво Бусато, който напусна ЦСКА през зимата след 6 сезона и половина в клуба. Третата позиция пък делят Велизар Димитров и настоящият треньор на "армейците" Христо Янев. Те имат по 6 поредни кампании на "Армията" в периодите 2002-2008 г и 2000-2006 година.

Турицов на сбогуване с ЦСКА: Израснах с тази фланелка и винаги съм давал всичко от себе си за емблемата

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google