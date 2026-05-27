Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фратрия
  3. Фратрия обяви раздяла с титуляр

Фратрия обяви раздяла с титуляр

  • 27 май 2026 | 14:57
  • 1133
  • 0
Фратрия обяви раздяла с титуляр

Фратрия обяви, че се разделя с титулярния си вратар Игор Мостовей. Молдовецът беше под рамката в 31 от 32-те срещи във Втора лига през този сезон. Стражът остана на пейката единствено срещу дублиращия отбор на Лудогорец. Както е известно, "братлетата" останаха на третата позиция в класирането, само на точка от баражното второ място.

Босът на Фратрия: Рано или късно ще постигнем своето
Босът на Фратрия: Рано или късно ще постигнем своето

"Днес се разделяме с един истински боец. Благодарим ти, Игор, за всяка спасявана топка, за всяка емоция, за всяка минута, в която защитаваше цветовете на Фратрия с чест и сърце.

Твоята самоотдаденост, характер и борбен дух ще останат част от нашето семейство. Пътят ни заедно приключва, но уважението и благодарността остават завинаги. Желаем ти успех във всяко следващо предизвикателство - на терена и извън него.

Благодарим ти, Игор! Сърце. Душа. Само Фратрия!", написаха от клуба.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

"Северъ" с реакция след новината за Ицо Янев

"Северъ" с реакция след новината за Ицо Янев

  • 27 май 2026 | 14:53
  • 15309
  • 13
Националите по минифутбол започват похода на Евро 2026 срещу Израел в Братислава

Националите по минифутбол започват похода на Евро 2026 срещу Израел в Братислава

  • 27 май 2026 | 13:33
  • 677
  • 2
Балтанов остава в щаба на новия треньор на Ботев (Пд)

Балтанов остава в щаба на новия треньор на Ботев (Пд)

  • 27 май 2026 | 13:26
  • 2142
  • 2
Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

  • 27 май 2026 | 13:16
  • 20027
  • 164
Нико Петров: Левски е като кубчето на Рубик за вицешампиона

Нико Петров: Левски е като кубчето на Рубик за вицешампиона

  • 27 май 2026 | 12:37
  • 2040
  • 0
ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

  • 27 май 2026 | 12:36
  • 23916
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престои в Ботев

Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престои в Ботев

  • 27 май 2026 | 16:32
  • 4923
  • 6
Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

  • 27 май 2026 | 15:19
  • 12292
  • 22
Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

  • 27 май 2026 | 13:16
  • 20027
  • 164
Левски представи нова емблема

Левски представи нова емблема

  • 27 май 2026 | 12:17
  • 22844
  • 97
ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

  • 27 май 2026 | 12:36
  • 23916
  • 16
Венци Стефанов с разкритие за Балов и Йомов, обясни за Левски

Венци Стефанов с разкритие за Балов и Йомов, обясни за Левски

  • 27 май 2026 | 09:50
  • 34807
  • 48