Шотландски национал от Наполи отпадна от Мондиала, заменя го син на Дарън Флетчър

  • 31 май 2026 | 12:46
Шотландският национал Били Гилмор ще пропусне Световното първенство, след като получи контузия на коляното при победата с 4:1 над Кюрасао в събота, съобщи местната футболна асоциация.

Червен картон помогна на Шотландия да не се изложи срещу Кюрасао

24-годишният полузащитник, който играе за Наполи, получи контузията по време на предпоследния мач от подготовката на Шотландия за Мондиал 2026 и ще се завърне в клуба си, за да започне рехабилитация. Гилмор изигра важна роля в успешната квалификационна кампания на “гайдарите” и се очакваше да играе ключова роля на турнира. По-късно от асоциацията обявиха и неговия заместник за Световното: 19-годишния талант на Манчестър Юнайтед Тайлър Флетчър, който е син на клубната легенда Дарън Флетчър. Младият халф дебютира за мъжкия състав на своята родина именно срещу Кюрасао, влизайки в игра от пейката.

„Съкрушен съм за Били, защото той беше неразделна част от квалификационната ни кампания за Световното първенство. Времето на тази контузия е толкова жестоко и всички му съчувстваме. Той знае какво всички мислим за него като футболист и човек. Сигурен съм, че Били ще има много големи турнири пред себе си в бъдеще”, каза селекционерът Стив Кларк.

Шотландия започва първата си кампания на Световното първенство от 1998 г. насам срещу Хаити на 13 юни, преди да се изправи срещу Мароко и Бразилия в група “C”.

