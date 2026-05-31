Шотландски национал от Наполи отпадна от Мондиала, заменя го син на Дарън Флетчър

Шотландският национал Били Гилмор ще пропусне Световното първенство, след като получи контузия на коляното при победата с 4:1 над Кюрасао в събота, съобщи местната футболна асоциация.
24-годишният полузащитник, който играе за Наполи, получи контузията по време на предпоследния мач от подготовката на Шотландия за Мондиал 2026 и ще се завърне в клуба си, за да започне рехабилитация. Гилмор изигра важна роля в успешната квалификационна кампания на “гайдарите” и се очакваше да играе ключова роля на турнира. По-късно от асоциацията обявиха и неговия заместник за Световното: 19-годишния талант на Манчестър Юнайтед Тайлър Флетчър, който е син на клубната легенда Дарън Флетчър. Младият халф дебютира за мъжкия състав на своята родина именно срещу Кюрасао, влизайки в игра от пейката.
„Съкрушен съм за Били, защото той беше неразделна част от квалификационната ни кампания за Световното първенство. Времето на тази контузия е толкова жестоко и всички му съчувстваме. Той знае какво всички мислим за него като футболист и човек. Сигурен съм, че Били ще има много големи турнири пред себе си в бъдеще”, каза селекционерът Стив Кларк.
Шотландия започва първата си кампания на Световното първенство от 1998 г. насам срещу Хаити на 13 юни, преди да се изправи срещу Мароко и Бразилия в група "C".
