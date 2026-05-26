Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Шотландия
  3. Шотландия пусна специална банкнота, вдъхновена от супергол на Мактоминей

Шотландия пусна специална банкнота, вдъхновена от супергол на Мактоминей

  • 26 май 2026 | 11:30
  • 232
  • 0
Шотландия пусна специална банкнота, вдъхновена от супергол на Мактоминей

Шотландия пусна в обращение специална банкнота от 20 паунда с изображението на халфа на Наполи и шотландския национален отбор Скот Мактоминей, съобщава "The Herald".

Банкнотата изобразява футболиста в момент на изпълнение на задна ножица. Илюстрацията е базирана на гола на Мактоминей при победата с 4:2 над Дания в квалификациите за Световното първенство през 2026 г. Този гол помогна на Шотландия да достигне финалите на Световното първенство за първи път от 1998 г. насам.

Прессъобщение на Банката на Шотландия нарече този епизод емблематичен момент, който помогна на националния отбор да се класира за Световното първенство в САЩ. Ще бъдат издадени общо 100 от тези банкноти. Половината ще бъдат пуснати в продажба, други 25 ще бъдат разиграни на томбола, а останалите 25 ще бъдат продадени на търг.

Приходите ще отидат за благотворителна организация за бездомни в Шотландия.

В груповата фаза на Световното първенство Шотландия ще играе срещу Бразилия, Мароко и Хаити. Турнирът ще се проведе от 11 юни до 19 юли в Съединените щати, Канада и Мексико.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Всичко е ясно: Манчестър Сити уреди Мареска, италианецът ще е наследникът на Гуардиола

Всичко е ясно: Манчестър Сити уреди Мареска, италианецът ще е наследникът на Гуардиола

  • 26 май 2026 | 11:03
  • 1406
  • 1
Хамес Родригес и Луис Диас ще играят за Колумбия за Мондиал 2026

Хамес Родригес и Луис Диас ще играят за Колумбия за Мондиал 2026

  • 26 май 2026 | 11:03
  • 505
  • 0
Официално: една от звездите на Гана пропуска Световното първенство

Официално: една от звездите на Гана пропуска Световното първенство

  • 26 май 2026 | 10:50
  • 1065
  • 0
Манчестър Сити изпрати Гуардиола с парад и впечатляващо прощално парти с клубни легенди, Майкъл Джордан и "Оейзис"

Манчестър Сити изпрати Гуардиола с парад и впечатляващо прощално парти с клубни легенди, Майкъл Джордан и "Оейзис"

  • 26 май 2026 | 10:01
  • 4153
  • 4
ПСЖ чака оферти за Гонсало Рамош

ПСЖ чака оферти за Гонсало Рамош

  • 26 май 2026 | 08:01
  • 1525
  • 2
Манчестър Юнайтед мечтае за Чуамени

Манчестър Юнайтед мечтае за Чуамени

  • 26 май 2026 | 07:46
  • 2457
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващия сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващия сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 14590
  • 61
Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

  • 26 май 2026 | 11:25
  • 2557
  • 6
Чочев играч на сезона в България

Чочев играч на сезона в България

  • 26 май 2026 | 11:46
  • 292
  • 0
Добруджа се избъзика с рефер - обяви го за трансферна цел номер 1

Добруджа се избъзика с рефер - обяви го за трансферна цел номер 1

  • 26 май 2026 | 11:14
  • 2797
  • 1
Легендарната Нешка Робева празнува 80-годишен юбилей

Легендарната Нешка Робева празнува 80-годишен юбилей

  • 26 май 2026 | 10:12
  • 3880
  • 4
Африканци разгласиха подробности от договора на Ето'о с ЦСКА

Африканци разгласиха подробности от договора на Ето'о с ЦСКА

  • 26 май 2026 | 09:53
  • 8000
  • 3