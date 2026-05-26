Шотландия пусна специална банкнота, вдъхновена от супергол на Мактоминей

Шотландия пусна в обращение специална банкнота от 20 паунда с изображението на халфа на Наполи и шотландския национален отбор Скот Мактоминей, съобщава "The Herald".

Банкнотата изобразява футболиста в момент на изпълнение на задна ножица. Илюстрацията е базирана на гола на Мактоминей при победата с 4:2 над Дания в квалификациите за Световното първенство през 2026 г. Този гол помогна на Шотландия да достигне финалите на Световното първенство за първи път от 1998 г. насам.

The Bank of Scotland has unveiled a limited edition £20 note featuring an image inspired by Scott McTominay's famous overhead kick

Прессъобщение на Банката на Шотландия нарече този епизод емблематичен момент, който помогна на националния отбор да се класира за Световното първенство в САЩ. Ще бъдат издадени общо 100 от тези банкноти. Половината ще бъдат пуснати в продажба, други 25 ще бъдат разиграни на томбола, а останалите 25 ще бъдат продадени на търг.

Приходите ще отидат за благотворителна организация за бездомни в Шотландия.

Scotland going to the World Cup for the first time in 28 yrs after stoppage-time goals vs Denmark at Hampden Park.



Scott McTominay scored an overhead kick vs Kasper Schmeichel. Shankland, Tierney & McLean scored too. Hojlund & Dorgu scored for Denmark.

В груповата фаза на Световното първенство Шотландия ще играе срещу Бразилия, Мароко и Хаити. Турнирът ще се проведе от 11 юни до 19 юли в Съединените щати, Канада и Мексико.

Снимки: Imago