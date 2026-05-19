  Стив Кларк обяви състава на Шотландия за Световното, 43-годишен вратар е част от избраните

  • 19 май 2026 | 14:41
Селекционерът на Шотландия Стив Кларк обяви списък с 26 играчи, на които ще разчита по време на Световното първенство в Северна Америка. 43-годишният вратар на Хартс Крейг Гордън, който пропусна последното Европейско, е част от селекцията. Другите двама вратари са Лиъм Кели (Рейнджърс) и Ангъс Гън (Нотингам Форест). Нито един от тримата не игра редовно през последния сезон. Общо те имат едва седем мача.

Нападателят на Саутхамптън Рос Стюарт също е в състава, което му се случва за първи път от 2022 година.

19-годишното крило на Рейнджърс Финдли Къртис, който играе успешно като преотстъпен в Килмарнък и дебютира за националния отбор през март, е сред повиканите. Там, разбира се, са и големите звезди Андрю Робъртсън, Киърън Тиърни, Скот Мактоминей и Джон Макгин.

Че Адамс и Линдън Дайкс запазват местата си, заедно с Джордж Хърст и капитана на Хартс Лоурънс Шенкланд.

Халфът на Удинезе Ленън Милър обаче остана извън състава.

Шотландците ще се изправят срещу Хаити (14 юни), Мароко (19 юни) и Бразилия (24 юни) в Група C. Първите два мача от груповата фаза ще се проведат в Масачузетс, а последният ще бъде в Маями. Отборът на Кларк ще се изправи срещу Кюрасао в приятелски мач на “Хампдън” на 30 май, след което ще изиграе последния си загряващ мач срещу Боливия в Ню Джърси на 6 юни.

Вратари: Крейг Гордън, Ангъс Гън, Лиъм Кели

Защитници: Грант Ханли, Джак Хендри, Аарън Хики, Доминик Хайъм, Скот Маккена, Нейтън Патерсън, Антъни Ралстън, Андрю Робъртсън, Джон Сутар, Киърън Тиърни

Полузащитници: Райън Кристи, Финдли Къртис, Люис Фъргюсън, Бен Ганън-Доук, Били Гилмор, Джон Макгин, Кени Маклийн, Скот Мактоминей

Нападатели: Че Адамс, Линдън Дайкс, Джордж Хърст, Лоурънс Шенкланд, Рос Стюарт

Снимки: Gettyimages

