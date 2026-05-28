Сон зарадва деца на спортен празник в Разград

Крайният бранител на Лудогорец Сон, половинката му Юлия, която е част от женския тим на “орлите”, и деца от школата на разградчани бяха част от спортния празник на ЦДК “Незабравка” в града. Те зарадваха малчуганите, като се включиха в различни мероприятия, а допълнително настроение допринесе и орлицата Фортуна, която се превърна в атракция.

Ето какво пишат от Лудогорец:

Футболистът на Лудогорец Сон, неговата половинка Юлия, която е част от женския отбор на шампионките, както и деца от Академия Лудогорец уважиха спортния празник на ЦДГ „Незабравка“ в Разград.

Специалните гости се включиха активно в игрите и забавленията заедно с малчуганите, а доброто настроение не слизаше от лицата на децата през целия празник. Сон и Юлия играха с малките участници, снимаха се с тях и създадоха много незабравими емоции.

В края на събитието децата благодариха на своите гости, като подариха медали на Сон и Юлия за участието им в спортния празник.

За още повече настроение Лудогорец осигури и орлицата Фортуна, която също се превърна в атракция за малчуганите.