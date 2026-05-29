Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец и Локомотив (Пловдив) в директна битка за последното място в Европа

Лудогорец и Локомотив (Пловдив) в директна битка за последното място в Европа

  • 29 май 2026 | 08:00
  • 966
  • 0
Лудогорец и Локомотив (Пловдив) в директна битка за последното място в Европа

Отборите на Лудогорец и Локомотив (Пловдив) се изправят в директен сблъсък за последното място, даващо право на участие в европейските клубни турнири. Мачът на "Хювефарма Арена" стартира в 19:00 часа, а първият съдийски сигнал ще бъде даден от Любослав Любомиров.

Двата тима стигнаха до този бараж за Лигата на конференциите, след като Лудогорец завърши на трето място в групата на шампионите, а Локомотив си осигури първата позиция в групата за ЛК.

В последния кръг Лудогорец успя да се поздрави с драматичен успех с 1:0 над ЦСКА, но равенството на ЦСКА 1948 срещу Левски остави "червените" със сребърните медали.

Лудогорец би ЦСКА и без треньор, но отива на бараж, "червените" изпуснаха бронза след куп пропуски
Лудогорец би ЦСКА и без треньор, но отива на бараж, "червените" изпуснаха бронза след куп пропуски

Изключителна драма имаше и в групата на "смърфовете", които си осигуриха място в този сблъсък, след като победиха с 2:1 Ботев (Пловдив) в голямото дерби на града, а Черно море загуби с 2:3 от Арда. По този начин "черно-белите" си спечелиха мястото на баража.

Локо (Пд) го направи! "Смърфовете" ще играят бараж за Европа след помощ от Арда и дежурни голове на Цварц
Локо (Пд) го направи! "Смърфовете" ще играят бараж за Европа след помощ от Арда и дежурни голове на Цварц

В последните пет мача между двата тима Лудогорец има две победи, докато Локомотив записа един успех. Трябва да отбележим, че последните две срещи завършиха при резултат 1:1.

ЛУДОГОРЕЦ - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ)

Стадион: "Хювефарма Арена", Разград
Главен съдия: Любослав Любомиров

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Турицов си намери отбор в Грузия

Турицов си намери отбор в Грузия

  • 28 май 2026 | 23:20
  • 9019
  • 22
Спартак (Варна) си осигури каре защитници за още един сезон

Спартак (Варна) си осигури каре защитници за още един сезон

  • 28 май 2026 | 21:01
  • 6015
  • 0
Славия обяви раздяла с двама

Славия обяви раздяла с двама

  • 28 май 2026 | 20:56
  • 4192
  • 3
Спартак (Варна) обяви кога стартира подготовка

Спартак (Варна) обяви кога стартира подготовка

  • 28 май 2026 | 20:36
  • 1841
  • 0
От Янтра: Ще боли, но само за кратко

От Янтра: Ще боли, но само за кратко

  • 28 май 2026 | 20:13
  • 2220
  • 4
Ботев и Община Пловдив не се споразумяха за "Колежа"

Ботев и Община Пловдив не се споразумяха за "Колежа"

  • 28 май 2026 | 19:35
  • 2659
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Турицов си намери отбор в Грузия

Турицов си намери отбор в Грузия

  • 28 май 2026 | 23:20
  • 9019
  • 22
От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб

От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб

  • 29 май 2026 | 00:04
  • 13672
  • 232
Септември (Сф) уби надеждите на Янтра за елита след обрат и груба вратарска грешка

Септември (Сф) уби надеждите на Янтра за елита след обрат и груба вратарска грешка

  • 28 май 2026 | 18:56
  • 49475
  • 177
Сензация в Париж! Аржентинец изхвърли Синер от "Ролан Гарос" след шокиращ обрат

Сензация в Париж! Аржентинец изхвърли Синер от "Ролан Гарос" след шокиращ обрат

  • 28 май 2026 | 17:34
  • 21738
  • 47
Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

  • 28 май 2026 | 16:34
  • 27864
  • 35