Лудогорец и Локомотив (Пловдив) в директна битка за последното място в Европа

Отборите на Лудогорец и Локомотив (Пловдив) се изправят в директен сблъсък за последното място, даващо право на участие в европейските клубни турнири. Мачът на "Хювефарма Арена" стартира в 19:00 часа, а първият съдийски сигнал ще бъде даден от Любослав Любомиров.

Двата тима стигнаха до този бараж за Лигата на конференциите, след като Лудогорец завърши на трето място в групата на шампионите, а Локомотив си осигури първата позиция в групата за ЛК.

В последния кръг Лудогорец успя да се поздрави с драматичен успех с 1:0 над ЦСКА, но равенството на ЦСКА 1948 срещу Левски остави "червените" със сребърните медали.

Изключителна драма имаше и в групата на "смърфовете", които си осигуриха място в този сблъсък, след като победиха с 2:1 Ботев (Пловдив) в голямото дерби на града, а Черно море загуби с 2:3 от Арда. По този начин "черно-белите" си спечелиха мястото на баража.

В последните пет мача между двата тима Лудогорец има две победи, докато Локомотив записа един успех. Трябва да отбележим, че последните две срещи завършиха при резултат 1:1.

ЛУДОГОРЕЦ - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ)

Стадион: "Хювефарма Арена", Разград

Главен съдия: Любослав Любомиров

