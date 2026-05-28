Лудогорец обяви организацията и мерките за сигурност преди баража с Локо (Пд)

Лудогорец уведоми всички фенове, които ще гледат на живо утрешния мач бараж за Лигата на конференциите срещу Локо (Пд), че стадион „Хювефарма Арена“ ще отвори врати в 17:00 ч. Двубоят започва два часа по-късно – в 19:00 ч.

Клубът напомня, че днес входни талони могат да бъдат закупени на базата „Гнездо на орли“ от 10:00 ч. до 18:00 ч., а в деня на мача (петък) билети ще се продават и на касата на ул. „Васил Левски“ от 14:00 ч. до първия съдийски сигнал.

По повод Международния ден на детето – 1 юни, всички деца до 18 години ще могат да присъстват на срещата безплатно. Лицата до 14 години трябва да бъдат придружени от пълнолетен придружител.

“ВАЖНО! Клубните карти за сезон 2025/26 г. ВАЖАТ за баража срещу Локо (Пд)”, информираха още “орлите”.

Гостуващите фенове могат да закупят билети онлайн на https://tickets.ludogorets.com, а в деня на мача (петък) от 16:00 ч. ще работи и касата на сектор „Гости“.

Привърженици с фен артикули на гостуващия отбор няма да бъдат допускани в секторите с фенове на Лудогорец. Стюардите стриктно ще следят за спазването на това правило.

Лудогорец напомня, че на „Хювефарма Арена“ няма да бъдат допускани лица в нетрезво състояние, както и такива, носещи оръжия, опасни предмети, пиротехнически средства, запалки, бутилки и флакони с парфюм или дезодорант. Расистки скандирания, както и използването на лазери от трибуните по време на мача, са строго забранени.

Клубът уведомява, че всички привърженици подлежат на щателна проверка на входовете, като забранените предмети ще бъдат изземвани.

Лицата под 18 години трябва да представят попълнена декларация от родител или настойник. Такава се предоставя при покупка на билет. При необходимост може да бъде използвана и декларацията, налична в портала за онлайн билети https://tickets.ludogorets.com и на началната страница на официалния сайт на клуба – www.ludogorets.com.