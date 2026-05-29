Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Реал, Байерн и Челси ще примамват Конате

Реал, Байерн и Челси ще примамват Конате

  • 29 май 2026 | 13:03
  • 1987
  • 3
Реал, Байерн и Челси ще примамват Конате

Ибрахима Конате със сигурност ще напусне Ливърпул през следващия месец, когато договорът му с мърсисайдци изтече, съобщават всички сериозни източници на Острова. Преговорите между двете страни са стартирали още през ноември 2023 година, но така и не бяха доведени до успешен край. Ръководството на мърсисайдци е взело решение, че няма да изпълни прекалено високите финансови претенции на французина, въпреки че е било готово да увеличи значително заплатата му. Твърди си, че Конате е поискал възнаграждение, надхвърлящо 350 000 паунда седмично.

Обрат: Конате напуска Ливърпул като свободен агент
Обрат: Конате напуска Ливърпул като свободен агент

Така 27-годишният централен бранител, който прекара пет сезона в Ливърпул, ще си тръгне като свободен агент на 30 юни. Според “Екип” за подписа на френския национал ще се борят Реал Мадрид, Байерн (Мюнхен) и Челси. Доскоро се твърдеше, че Пари Сен Жермен също има интерес, но изданието на поставя европейския клубен шампион сред актуалните кандидати. “Екип” добавя, че Конате ще вземе решение за бъдещето си още преди старта на Световното първенство.

В Ливърпул разчитат много на младите централни бранители Жереми Жаке и Джовани Леони, като плановете са първият директно да влезе в титулярния състав на “червените”, твърди “Дейли Мейл”. Все пак вероятно ще се наложи Ливърпул да привлече и нов играч в тази зона, имайки предвид и възрастта на Вирджил ван Дайк.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Треньорът, донесъл на Жирона историческо класиране в ШЛ, напусна след изпадането

Треньорът, донесъл на Жирона историческо класиране в ШЛ, напусна след изпадането

  • 29 май 2026 | 11:06
  • 1631
  • 0
Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

  • 29 май 2026 | 10:57
  • 16848
  • 3
Платини защити Мбапе от критиките, но и го призова да се въздържа от политически коментари

Платини защити Мбапе от критиките, но и го призова да се въздържа от политически коментари

  • 29 май 2026 | 10:31
  • 2876
  • 0
Габриел Жезус има желание и причини да остане в Премиър лийг

Габриел Жезус има желание и причини да остане в Премиър лийг

  • 29 май 2026 | 10:30
  • 2204
  • 1
Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо

Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо

  • 29 май 2026 | 10:06
  • 11213
  • 6
Фенове посрещнаха Арсенал в Будапеща

Фенове посрещнаха Арсенал в Будапеща

  • 29 май 2026 | 09:29
  • 1345
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бивш капитан на ЦСКА стана шеф на Пирин (Благоевград)

Бивш капитан на ЦСКА стана шеф на Пирин (Благоевград)

  • 29 май 2026 | 13:58
  • 2331
  • 1
ЦСКА се раздели с двама български национали

ЦСКА се раздели с двама български национали

  • 29 май 2026 | 11:07
  • 12525
  • 56
Лудогорец и Локомотив (Пловдив) в директна битка за последното място в Европа

Лудогорец и Локомотив (Пловдив) в директна битка за последното място в Европа

  • 29 май 2026 | 08:00
  • 14846
  • 66
Ден 6 на "Ролан Гарос": Джокович, Зверев и Де Минор поглеждат към осминафиналите

Ден 6 на "Ролан Гарос": Джокович, Зверев и Де Минор поглеждат към осминафиналите

  • 29 май 2026 | 14:14
  • 3586
  • 1
Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо

Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо

  • 29 май 2026 | 10:06
  • 11213
  • 6
Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

  • 29 май 2026 | 10:57
  • 16848
  • 3