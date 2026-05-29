Реал, Байерн и Челси ще примамват Конате

Ибрахима Конате със сигурност ще напусне Ливърпул през следващия месец, когато договорът му с мърсисайдци изтече, съобщават всички сериозни източници на Острова. Преговорите между двете страни са стартирали още през ноември 2023 година, но така и не бяха доведени до успешен край. Ръководството на мърсисайдци е взело решение, че няма да изпълни прекалено високите финансови претенции на французина, въпреки че е било готово да увеличи значително заплатата му. Твърди си, че Конате е поискал възнаграждение, надхвърлящо 350 000 паунда седмично.

Обрат: Конате напуска Ливърпул като свободен агент

Така 27-годишният централен бранител, който прекара пет сезона в Ливърпул, ще си тръгне като свободен агент на 30 юни. Според “Екип” за подписа на френския национал ще се борят Реал Мадрид, Байерн (Мюнхен) и Челси. Доскоро се твърдеше, че Пари Сен Жермен също има интерес, но изданието на поставя европейския клубен шампион сред актуалните кандидати. “Екип” добавя, че Конате ще вземе решение за бъдещето си още преди старта на Световното първенство.

В Ливърпул разчитат много на младите централни бранители Жереми Жаке и Джовани Леони, като плановете са първият директно да влезе в титулярния състав на “червените”, твърди “Дейли Мейл”. Все пак вероятно ще се наложи Ливърпул да привлече и нов играч в тази зона, имайки предвид и възрастта на Вирджил ван Дайк.

🚨 More on Ibrahima Konate’s Liverpool exit.



French defender will leave when his contract expires. Viewed by sources as a disappointing outcome, and one Liverpool tried to avert.



There was a significant gulf between club and player over terms.



Negotiations began in November… pic.twitter.com/YZByByxhvc — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 29, 2026

