Почина шампион с Лион, играл в кошмарен мач на ЦСКА

Бившият младежки национал на Франция Бриан Бергуню е починал днес. Бившият атакуващ халф на Лион, който през 2023 г. беше диагностициран с рак, е издъхнал след кратко боледуване. 43-годишният французин е издъхнал в Тулуза, където е трябвало да вземе участие в благотворителен двубой.

Бергуню е двукратен шампион на Лига 1 с тима на Пол Льо Гуен - през 2004 и 2005 г., когато играеше за "хлапетата" заедно с Жуниньо Пернамбукано, Едмилсон, Флоран Малуда, Майкъл Есиен, Мамаду Диара, Ерик Абидал, Силван Вилтор, Карим Бензема, Сидни Гову, Джоване Елбер, Викаш Дюрасо и др.

За Тулуза френският футболист има над 100 шампионатни мача, като през 2007 г. игра за "виолетовите" в драмата срещу ЦСКА в турнира за Купата на УЕФА. На стадион "Българска армия" Бергуню влезе като резерва в средата на второто полувреме, а накрая ликуваше, след като Андре-Пиер Жиняк наказа тима на Стойчо Младенов за 1:1 в добавеното време.

L’Olympique Lyonnais a appris avec une immense tristesse le décès de l’enfant du club, Bryan Bergougnoux.



Le club est sous le choc face à cette terrible nouvelle et adresse ses plus sincères pensées à sa famille, à ses proches ainsi qu’à tous ceux qui l’ont connu et aimé.… pic.twitter.com/mJecuJrqoE — Olympique Lyonnais (@OL) May 29, 2026

Снимки: Imago